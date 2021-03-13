100-летний ветеран попал в Книгу рекордов России за вождение

100-летний ветеран войны попал в Книгу рекордов России. Иван Курбаков признан самым возрастным водителем страны с правами категории «В», сообщает телеканал «Известия».



В 1942 году под Севастополем мужчина в бою лишился ноги. При этом наличие протеза и возраст не мешают ему до сих пор водить автомобиль. У пенсионера 60 лет стажа, он успешно проходит медкомиссии. Курбаков до сих пор отправляется в дальние поездки, он любит путешествовать и объехал за рулем полстраны.

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