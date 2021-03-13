Врач оценил влияние COVID-паспортов на распространение коронавируса

Внедрение COVID-паспортов вряд ли скажется на темпах распространения коронавируса из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче этого документа. Такую точку зрения 13 марта высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал <…> А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да», — приводит его слова «РИА Новости».

Вознесенский подчеркнул, что ни одна тест-система не дает «100-процентной чувствительности и специфичности», поэтому внедрение подобных документов выглядит сомнительным даже с технической точки зрения. Так, например, существует возможность перепутать пробирки с анализами.

8 марта стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС), однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о введении паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции пока вызывает скепсис у российских властей.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Как рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик. 3 марта во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.