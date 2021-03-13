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Эксперты аналитического центра США при НАТО разругались из-за России

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В ведущем американском аналитическом центре при НАТО Atlantic council («Атлантический совет») разгорелся серьезный конфликт. Причиной стала статья двух экспертов центра посвященная России. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила газета Politico.

На этой неделе старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз в своей статье указали, что Вашингтону в отношениях с Москвой следует «не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека». Также авторы считают, что «демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США».

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Материал возмутил их коллег и 22 эксперта этого института подписались под открытым письмом, в котором резко раскритиковали статью.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека», — говорится в документе.

Среди недовольных есть ряд бывших высокопоставленных американских дипломатов, ныне работающих в совете: бывший посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, бывший посол в Польше и экс-помощник госсекретаря Дэниел Фрид.

Один из авторов обращения на условиях анонимности сообщил журналистам газеты, что может «подорвать доверие к некоторым материалам, публикуемым «Атлантическим советом» по российскому вопросу».

«Репутационный риск заключается в том, что совет будет ассоциироваться с рассуждениями, которые сводятся к тому, что мы должны дать Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет нужным», — сказал он.

Еще один автор обращения предположил, что материал мог быть оплачен из средств миллиардера Чарльза Коха, который поддерживает Atlantic council пожертвованиями и выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран. Однако другой источник не согласился с этим утверждением, назвав его «возмутительным», поскольку институт, по его словам, не принимает пожертвования, обязывающие к «зависимой» аналитической деятельности.

Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО «Атлантический совет». В ведомстве сочли, что эта организация угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России. При этом экс-посол США в Москве Джон Хантсман (2017—2019 годы) был председателем совета с 2014 по 2017 год.

5 марта заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко в ходе видеоконференции вашингтонского «Атлантического совета» призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим» с ограничениями против газопровода «Северный поток – 2».

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