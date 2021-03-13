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Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн

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Ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой запланирован на 21 марта, будет окрашена в бело-синий цвет. Об этом 13 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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Такая окраска станет отсылкой к прототипу ракеты «Восток», на которой свой первый полет в космос в 1961 году совершил Юрий Гагарин. Обычно ракета окрашена в серый цвет, однако, в процессе заправки жидким кислородом, на ней образуется иней из-за чего она становится белой. Идея принадлежит компании «Главкосмос пусковые услуги». Предполагается, что все запуски по контрактам компании в 2021 году будут на ракетах такого дизайна.

«В остальном — оранжевый цвет на носителе будет заменен на синий, а серый — на белый. Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим», — рассказал собеседник агентства.

15 февраля ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур. 17 февраля стыковка с МКС прошла в телеоператорном режиме управления.

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