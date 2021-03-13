Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве

Весенняя погода придет в Москву в ближайшие выходные — 13 и 14 марта. Об этом в субботу, 13 марта, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Ожидается южный ветер с порывами до 17 м/с, может и метель закружить. Температура в Москве поднялась с -15 до -5 градусов. В ночь на субботу -6… -8, местами умеренный снег, ветер усилится. Днем также умеренный снег, возможно, метель, температура уже около 0 градусов», — заявила метеоролог в эфире радиостанции НСН.

Начиная с 14 марта в городе ожидаются осадки, а воздух прогреется до 4-6 градусов выше нуля. В ночь на 15 марта столбики термометров покажут +1-3 градуса, а днем — +3-5 градусов. К середине следующей недели опять похолодает, однако сильных морозов ждать не стоит.

Ранее, 12 марта, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Данные следуют из прогностической карты. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 14 марта до 12:00.