Два человека пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом в Подмосковье

Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с самосвалом на 33-км Новорязанского шоссе в Московской области. Об этом 13 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

В результате происшествия пострадали два человека — пассажир и водитель. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Днем ранее один человек погиб в ДТП с участием бетономешалки и двух легковых автомобилей на трассе А107 (Московское малое кольцо) в Московской области.

Авария произошла на 18-м км автодороги. Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на две легковые машины: Volkswagen и Peugeot.