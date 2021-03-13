США дали временное убежище находящимся в стране гражданам Мьянмы

Соединенные Штаты приняли решение предоставить временное убежище находящимся на их территории гражданам Мьянмы. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Он отметил, что народ Мьянмы страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса во многих частях страны и он внимательно изучил ситуацию в стране.

«Я внес Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Бирмы (Мьянмы — Ред.) могли временно остаться в США», — цитирует «РИА Новости» заявление министра.

Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы пребывать и работать в США в течение следующих 18 месяцев не опасаясь депортации. Им необходимо подать специальное заявление на программу и получить разрешение на работу, заплатив в общей сложности около $500.

11 марта сообщалось, что силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне. Как рассказали в газете The Guardian, полиция Мьянмы арестовала не менее 200 протестующих.

На портале NikkeiAsia привели отчет Amnesty International, из которого следует, что военные используют с каждым днем «всё более смертоносную тактику и оружие» против мирных демонстрантов.

Ранее, 4 марта, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

28 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своем письменном заявлении сообщил, что США готовят новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов.

22 февраля США ввели санкции в отношении двух генералов Мьянмы в связи с применением военными страны силы при разгоне демонстраций. В результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили ранения.

10 февраля в связи с ситуацией в стране администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников переворота и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.