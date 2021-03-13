Блинкен обсудил с генсеком ООН ситуацию в Афганистане и Мьянме

Госсексретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришем ситуацию в Афганистане, Эфиопии и Мьянме. Об этом говорится в сообщении, распространенном 12 марта Госдепартаментом США.

«По Афганистану госсекретарь Блинкен поблагодарил генсека Гутерреша за его намерение помогать продвижению переговоров и полному и всеобъемлющему прекращению огня <…> Госсекретарь Блинкен призвал к расширению региональных и глобальных усилий по помощи разрешению гуманитарного кризиса, окончанию зверств и восстановления мира в Эфиопии», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили необходимость расследовать нарушения прав человека в эфиопском регионе Тыграй, а Блинкен призвал страны ООН к единству по вопросу Мьянмы.

7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

С тех пор в стране продолжаются протесты. 4 марта, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

11 марта сообщалось, что силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне. Как рассказали в газете The Guardian, полиция Мьянмы арестовала не менее 200 протестующих.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.