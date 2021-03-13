В Петербурге умерла искусствовед Татьяна Кустодиева

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла искусствовед Татьяна Кустодиева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 марта в сообществе Государственного музея Эрмитаж в социальной сети «Вконтакте».

«12 марта 2021 года не стало Татьяны Кирилловны Кустодиевой, ведущего научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, заслуженного работника культуры, кандидата искусствоведения, признанного специалиста по итальянской живописи ХIII – ХVI веков», — говорится в сообщении.

Кустодиева проработала в Эрмитаже более 60 лет. Она была хранителем коллекции итальянской живописи ХIII – ХVI столетий, в том числе картин Леонардо да Винчи и Рафаэля. Кроме того, она стала автором объемного каталога эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII – XVI веков, вышедшего в 2011 году, большого количества научных статей, монографий, каталогов к временным выставкам и целого ряда книг, посвященных искусству эпохи Возрождения.

Отмечается, что Кустодиева обладала непререкаемым авторитетом искусствоведа с мировым именем среди исследователей творчества да Винчи.