Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Блинкен обсудил с генсеком ООН ситуацию в Афганистане и Мьянме
Мир
Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в $1400
Спорт
«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
Спорт
CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпиаде
Мир
США планируют продать ФРГ пять патрульных самолетов P-8A на $1,8 млрд
Наука
Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союза МС-18»
Мир
Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху
Спорт
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира
Мир
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter

В Петербурге умерла искусствовед Татьяна Кустодиева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла искусствовед Татьяна Кустодиева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 марта в сообществе Государственного музея Эрмитаж в социальной сети «Вконтакте».

«Живем без интернета, значит, так можно»
Художник Эрик Булатов — о технических новинках, отчаянии творца и парижском локдауне

«12 марта 2021 года не стало Татьяны Кирилловны Кустодиевой, ведущего научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, заслуженного работника культуры, кандидата искусствоведения, признанного специалиста по итальянской живописи ХIII – ХVI веков», — говорится в сообщении.

Кустодиева проработала в Эрмитаже более 60 лет. Она была хранителем коллекции итальянской живописи ХIII – ХVI столетий, в том числе картин Леонардо да Винчи и Рафаэля. Кроме того, она стала автором объемного каталога эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII – XVI веков, вышедшего в 2011 году, большого количества научных статей, монографий, каталогов к временным выставкам и целого ряда книг, посвященных искусству эпохи Возрождения.

Отмечается, что Кустодиева обладала непререкаемым авторитетом искусствоведа с мировым именем среди исследователей творчества да Винчи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021