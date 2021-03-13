Секретарь СНБО назвал дезинформацией слухи о наступлении на Донбассе

Слухи о том, что Украина собирается перейти в наступление на Донбассе 15 марта, не соответствуют действительности. Об этом 12 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

По его мнению, распространяя слухи, Россия якобы проводит психологическую атаку на жителей отдельных неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается контролируемой, несмотря на увеличение количества обстрелов.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает украинские власти от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой.

Ранее, 4 марта, в Кремле заявили, что обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Тогда Песков выразил надежду, что властям Украины удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокаций и наращивания напряженности.

Военные самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) 3 марта получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Такое решение было принято из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе это восприняли как нежелание мирного урегулирования ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются вестись перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.