Зеленский объяснил санкции против олигархов словами «Украина дает сдачи»

Санкции Совета национальной безопасности Украины стали справедливой «сдачей» обидчикам страны, пользующихся ее слабостью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 12 марта в его Telegram-канале.

«Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — сказал он.

Зеленский добавил, что долгие годы справедливость была для людей дефицитом, а новые ограничительные меры «вызвали значительный резонанс», передает «Газета.ру».

19 февраля сообщалось, что СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций будет продолжаться три года.