Новые площадки для сдачи норм ГТО установят в Ижевске

За счет федеральных средств в этом году в Ижевске планируется поставить еще две площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одна из них разместится на Карла Маркса, 164, вторая – на Молодежной, 64. Спортивные площадки состоят из сертифицированного оборудования для комплексного выполнения норм ГТО, в том числе силовых уличных тренажёров для различных групп мышц, передает ИА «Сусанин».

Ранее власти Удмуртии определили подрядчиков, которые проведут благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году. На обустройство 184 объектов направят 421 млн рублей.