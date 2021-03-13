Рублёв и Карацев стали победителями теннисного турнира в Дохе

Российские спортсмены Андрей Рублёв и Аслан Карацев 12 марта стали победителями турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе в парном разряде.

Российские спортсмены в финальной игре одержали победу над новозеландцем Маркусом Дэниэллом и австрийцем Филиппом Освальдом со счетом 7:5, 6:4, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 8 марта, сообщалось, что Рублёв сохранил восьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Карацев опустился на 45-е место.

Сербский теннисист Новак Джокович начал 311-ю неделю на первой строчке рейтинга, тем самым побив рекорд швейцарца Роджера Федерера (310).