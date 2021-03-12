Киностудии откроют в социальных центрах для детей в Орловской области

В трех социально-реабилитационных центрах Орловской области появились киностудии для детей. Гранты получили учреждения Должанского, Покровского и Мценского района.

Оборудование для киностудий приобретается в рамках инновационного социального проекта «Навстречу переменам», финансирование которого осуществляется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает InfoOrel.ru. Проект направлен на профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

В киностудиях дети будут смотреть фильмы, участвовать в дискуссиях и мастер-классах, написании рецензий, создавать сценарии, заниматься видеомонтажом и снимать свои фильмы.