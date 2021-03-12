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Гутерриш продолжил обсуждение мирного урегулирования в Афганистане с РФ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсуждает вопросы по мирному урегулированию в Афганистане с Россией, США, Катаром, Турцией и другими странами перед запланированной на апрель международной конференцией в Стамбуле. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

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«Мы готовы помочь сторонам, как нас об этом просят. Наша роль всегда будет заключаться в поддержке народа Афганистана, если на это согласны стороны конфликта... Мы отмечаем подвижки со стороны международного сообщества по координации и помощи афганским сторонам в поиске мира на благо народа страны», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Гутерриш и другие представители секретариата находятся в контакте с США, Россией, Катаром, Турцией и другими заинтересованными сторонами.

Что касается сроков проведения конференции, то Дюжаррик указал, что представители ООН «продолжают обсуждение и делают все возможное для содействия проведению в установленных рамках».

7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как отмечает портал Haber EA, подтвердил в пятницу, что в Стамбуле пройдут переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Предполагается, что они пройдут в апреле, но точные сроки пока не определены.

9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на международной конференции по Афганистану в Москве 18 марта планируют обсудить пути прекращения огня. Уточнялось, что в Москве запланировано очередное заседание расширенной «тройки» на уровне спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, посвященное межафганскому урегулированию. Однако США пока не могут подтвердить свое участие в московской конференции, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс 11 марта.

На заседании ожидается присутствие делегаций Ирана, Афганистана, афганских политиков, представителей «Талибана» (движение запрещено в РФ) и Катара. По итогам переговоров будет сделано заявление.

В прошлом году в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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