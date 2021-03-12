Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»
Мир
Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху
Спорт
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира
Мир
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Спорт
МОК решил не настаивать на вакцинации участников Олимпийских игр в Токио
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
Сюжет:

В Москве в феврале снизилась смертность от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В феврале 2021 года в Москве зафиксировано 12,5 тыс. гибели горожан, что на 3,8 тыс. случаев меньше, чем месяцем ранее. Об этом 12 марта сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз

За первый месяц было зарегистрировано 16 347 смертей, в то время как в феврале этот показатель составил 12 541 случай.

Отмечается, что смертность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%. Если учесть все случаи, где это является основной причиной смерти, этот показатель составляет 3,83%,

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По ее словам, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021