В Москве в феврале снизилась смертность от COVID-19

В феврале 2021 года в Москве зафиксировано 12,5 тыс. гибели горожан, что на 3,8 тыс. случаев меньше, чем месяцем ранее. Об этом 12 марта сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

За первый месяц было зарегистрировано 16 347 смертей, в то время как в феврале этот показатель составил 12 541 случай.

Отмечается, что смертность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%. Если учесть все случаи, где это является основной причиной смерти, этот показатель составляет 3,83%,

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По ее словам, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

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