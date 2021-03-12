Фильм о Великой Отечественной войне снимают в Татарстане

В Татарстане начались съемки фильма на основе автобиографической повести «Мы — дети сорок первого года» Мухаммата Магдеева, лауреата Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая.

Картина расскажет о жизни подростков, которые учатся в педагогическом училище в годы Великой Отечественной войны. Съемки проходят на родине писателя, в селе Губурчак Арского района, отмечает ИА «Татар-информ».

Остальные сцены будут снимать в июле. Режиссером картины выступает Амир Галиаскаров. Роль автора Мухаммата Магдеева, которого в фильме зовут Ильяс, исполняет актер театра имени Кариева Булат Гатауллин. На роль Аркяши Пермякова утвержден Раис Ахметзакиров, на роль Нуруллы Гизатуллина — Ильсаф Назипов.