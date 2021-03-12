Минобороны РФ назвало число вакцинированных от коронавируса военных

Более 389 тыс. российских военнослужащих прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 12 марта.

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (Нарастающим итогом — Ред.) увеличилась до 31 652 человек. Сняты с контроля медиков (Контактировавших — Ред.) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 77 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также увеличилось до 4 623 человек число выздоровевших сотрудников гражданского персонала.

В 18 многофункциональных медицинских центрах ведомства проходят лечение 825 человек, из них военнослужащих — 637, гражданских лиц – 188.

2 марта сообщалось, что военно-медицинские учреждения по решению оперштаба Минобороны России переведены на плановый режим работы. Отмечалось, что на данный момент основные усилия в борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военных.

В феврале сообщалось, что военные медики российского миротворческого контингента завершили вакцинацию российских военных Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджана.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.