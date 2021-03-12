Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»
Мир
Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху
Спорт
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира
Мир
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Спорт
МОК решил не настаивать на вакцинации участников Олимпийских игр в Токио
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
Сюжет:

Минобороны РФ назвало число вакцинированных от коронавируса военных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 389 тыс. российских военнослужащих прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 12 марта.

Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна
Ученые объяснили, почему следует ориентироваться на качественный, а не количественный результат теста на антитела

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (Нарастающим итогом — Ред.) увеличилась до 31 652 человек. Сняты с контроля медиков (Контактировавших — Ред.) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 77 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также увеличилось до 4 623 человек число выздоровевших сотрудников гражданского персонала.

В 18 многофункциональных медицинских центрах ведомства проходят лечение 825 человек, из них военнослужащих — 637, гражданских лиц – 188.

2 марта сообщалось, что военно-медицинские учреждения по решению оперштаба Минобороны России переведены на плановый режим работы. Отмечалось, что на данный момент основные усилия в борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военных.

В феврале сообщалось, что военные медики российского миротворческого контингента завершили вакцинацию российских военных Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджана.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021