Подрядчика по отлову бездомных животных ищут в Рязани

Управление благоустройства Рязани объявило тендер на оказание услуг при работе по обращению с бездомными животными. На эти цели выделено более 13,3 млн рублей.

Победившая в тендере организация должна отлавливать животных, содержать их на карантине в течение 21 дня, вакцинировать, лечить и стерилизовать, возвращать потерявшихся питомцев их хозяевам. Отмечается, что ловить собак будут способами и техническими приспособлениями, которые не должны приводить к гибели или травмам особи, с помощью разрешенных для этих целей препаратов и материалов, передает 62INFO.ru.

Ранее в марте стало известно, что процедура отлова и содержания безнадзорных животных изменилась в Иркутске. Теперь подрядная организация должна вживлять специальный чип в каждую отловленную особь, а также заводить индивидуальный ветеринарный паспорт. Также корректировке подверглась система расчета затрат на поимку, лечение и содержание отловленных собак.