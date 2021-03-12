Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к старту «Союз МС-18»
Мир
Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху
Спорт
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира
Мир
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Спорт
МОК решил не настаивать на вакцинации участников Олимпийских игр в Токио
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице

Подрядчика по отлову бездомных животных ищут в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление благоустройства Рязани объявило тендер на оказание услуг при работе по обращению с бездомными животными. На эти цели выделено более 13,3 млн рублей.

Победившая в тендере организация должна отлавливать животных, содержать их на карантине в течение 21 дня, вакцинировать, лечить и стерилизовать, возвращать потерявшихся питомцев их хозяевам. Отмечается, что ловить собак будут способами и техническими приспособлениями, которые не должны приводить к гибели или травмам особи, с помощью разрешенных для этих целей препаратов и материалов, передает 62INFO.ru.

Ранее в марте стало известно, что процедура отлова и содержания безнадзорных животных изменилась в Иркутске. Теперь подрядная организация должна вживлять специальный чип в каждую отловленную особь, а также заводить индивидуальный ветеринарный паспорт. Также корректировке подверглась система расчета затрат на поимку, лечение и содержание отловленных собак.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021