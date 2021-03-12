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Власти Италии ввели жесткий карантин на Пасху

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В Италии из-за ухудшения общей эпидемиологической ситуации в дни католической Пасхи с 3 по 5 апреля на всей территории страны вводится общенациональный карантин, что соответствует локдауну. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба правительства.

С 15 марта любой район, где число случаев COVID-19 превышает 250 на 100 тыс. жителей, переходит в «красную зону». По распоряжению премьер-министра Марио Драги закрываются все образовательные учреждения, включая младшую школу и детские сады. Итальянские власти уже объявили о выделении дополнительных средств на оплату внеурочных отпусков родителям с детьми младше 14 лет.

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С понедельника, как пишет газета Corriere della Sera, новые правила отправят 11 из 20 областей Италии в «красную зону», включая столичную область Лацио, которая впервые попадает в категорию высокого эпидемиологического риска, а также северные Ломбардию, Венето и Пьемонт. Остальные относятся к «оранжевой зоне». И только острову Сардиния удается сохранять статус «белой зоны», где все ограничения практически сняты.

На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, закрытие всех торговых точек за исключением аптек и продуктовых магазинов, запрет на передвижение без необходимости, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок.

Накануне в стране было зафиксировано более 25,5 тыс. случаев заражения коронавирусом — это максимум с ноября прошлого года. Согласно данным, распространенным в пятницу Минздравом, за последние 24 часа были выявлены 26 824 инфицированных, скончались 380 человек.

8 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Производство вакцины должно начаться в июне 2021 года. Планируется произвести 10 млн доз препарата до конца 2021 года.

27 декабря в странах Евросоюза началась кампания по вакцинации от COVID-19.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 марта, в Италии выявлено 3 175 807 случаев заболевания COVID-19, 101 564 человек скончались. С начала пандемии полностью выздоровели 2 564 926 человека.

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