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Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира

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Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла спринт на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет «Спорт-Экспресс».

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Второе место заняла немка Дениз Херрманн, уступив Экхофф 6 сек. Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер с отставанием от победителя в 10,5 сек. Штрафных кругов не было.

Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, которая заняла 25-е место. Она уступила победителю 1 мин. 20 сек.

Ее соотечественницы Евгения Павлова и Ирина Казакевич не попали в пасьют по итогам спринта.

Ранее, 4 марта, стало известно, что женская сборная Швеции одержала досрочную победу в зачете эстафетных гонок на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21. Команда из России оказалась на восьмом месте.

В конце февраля сообщалось, что российские биатлонисты разделили 7–9-е места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлону в словенской Поклюке. Первое место заняла сборная Норвегии. На втором месте — Франция, на третьем — Швеция.

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