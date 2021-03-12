Власти Миннеаполиса заплатят $27 млн за урегулирование иска о смерти Флойда

Власти американского города Миннеаполиса заплатят $27 млн за урегулирование гражданского иска по делу о смерти Джорджа Флойда. Об этом 12 марта сообщил телеканал NBC.

Такое решение было принято на закрытом заседании городского совета, которое состоялось в пятницу.

7 марта сообщалось, что власти города Миннеаполиса намерены потратить не менее $1 млн на установку заграждений во время суда над Дереком Шовином.

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе, после того как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу. Троих других полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.