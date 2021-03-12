Жителей Тамбовской области предупредили о сильном ветре

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в ближайшие сутки в Тамбовской области. На территории региона ожидается сильный ветер.

По данным Тамбовского Гидрометцентра, днем 13 марта выпадет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 17 м/с, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

МЧС просит жителей региона соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра не рекомендуется укрываться под деревьями. Транспортные средства следует парковать в гараж, а при отсутствии гаража оставлять на стоянках вдали деревьев. Также жителей региона просят убрать вещи с балконов.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве до середины дня 12 марта. В регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с.