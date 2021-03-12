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РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма про Крым на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину», который размещен на видеохостинге YouTube. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что перед просмотром картины сервис показывает предупреждение о «жестоком контенте», несмотря на свободный показ видео в YouTube.

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Об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, стало известно ранее в этот день. Автор кинокартины Андрей Кондрашов назвал данное решение Google актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней.

Нынешнюю блокировку Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения Крыма с Россией, количество просмотров фильма существенно возрастет.

В то же время в пресс-службе российского офиса корпорации Google заявили, что блокировка связана с тем, что год назад в фильме были зафиксированы сцены насилия.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех» назвала ограничение доступа к этой кинокартине политическим давлением со стороны платформы. Она добавила, что фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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