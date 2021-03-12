Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
Мир
Эстония стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море

Отделение аритмологии открыли в сосудистом центре Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В областном сосудистом центре в Южно-Сахалинске открыли отделение аритмологии. Его создали по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом отделении будут проводить несколько видов операций, в том числе установку кардиостимуляторов и радиочастотные абляции сердца. Также пациенты смогут получить терапевтическую помощь. Ожидается, что ежегодно там будут принимать до 1 тыс. человек, отмечает ИА SakhalinMedia.

Отделение рассчитано на одновременный прием 20 пациентов. При необходимости количество коек может быть увеличено до 30.

По словам главврача областной больницы Владимира Разумейко, в 2020 году было приобретено оборудование для отделения, также был приглашен специалист из хабаровского кардиологического центра.

В ноябре прошлого года стало известно, что в поселке городского типа Тымовское в Сахалинской области создадут Центр высокотехнологичных медосмотров. Он будет обслуживать жителей северных районов региона старше 65 лет. Пенсионеры смогут бесплатно проходить в нем углубленные медосмотры, не выезжая в областной центр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021