Отделение аритмологии открыли в сосудистом центре Сахалинской области

В областном сосудистом центре в Южно-Сахалинске открыли отделение аритмологии. Его создали по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом отделении будут проводить несколько видов операций, в том числе установку кардиостимуляторов и радиочастотные абляции сердца. Также пациенты смогут получить терапевтическую помощь. Ожидается, что ежегодно там будут принимать до 1 тыс. человек, отмечает ИА SakhalinMedia.

Отделение рассчитано на одновременный прием 20 пациентов. При необходимости количество коек может быть увеличено до 30.

По словам главврача областной больницы Владимира Разумейко, в 2020 году было приобретено оборудование для отделения, также был приглашен специалист из хабаровского кардиологического центра.

В ноябре прошлого года стало известно, что в поселке городского типа Тымовское в Сахалинской области создадут Центр высокотехнологичных медосмотров. Он будет обслуживать жителей северных районов региона старше 65 лет. Пенсионеры смогут бесплатно проходить в нем углубленные медосмотры, не выезжая в областной центр.