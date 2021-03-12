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СБУ заподозрила руководство «Донецкоблгаза» в диверсии

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование в отношении должностных лиц компании «Донецкоблгаз», которых подозревают в причастности к отключению котельных в Донецкой области. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте спецслужбы в пятницу, 12 марта.

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При этом действия руководства компании расцениваются как «диверсионные», которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения силовой операции.

«В настоящее время проводятся следственные (разыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечению их к ответственности», — отмечается в сообщении.

СБУ было установлено, что активы «Донецкоблгаза» принадлежат иностранным офшорным компаниям, которые подконтрольны гражданину Украины. По информации спецслужбы, сейчас он находится на территории России.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о возможности возвращения в госсобственность компании «Донецкоблгаз», которая отключила подачу тепла жителям Донецкой области.

Он уточнял, что собственниками «Донецкоблгаза» являются две компании, которые зарегистрированы в Гонконге. По этим организациям планируют организовать проверку. По словам Данилова, если в ее процессе будут выявлены определенные нарушения, «Донецкоблгаз» вернется в государственную сферу управления.

15 октября прошлого года в «Нафтогазе Украины» сообщили, что в стране старт отопительного сезона чуть не сорвался в 45 населенных пунктах из-за долгов предприятий теплоэнергетики перед холдингом. Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ наблюдались в том числе в Донецкой области — 86%.

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