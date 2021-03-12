Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19
Мир
Страны QUAD намерены бороться с угрозами в Индо-Тихоокеанском регионе
Мир
Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
Мир
Эстония стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море

Около 20% ливневой канализации очистили в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омские дорожники очистили порядка 20% городской ливневой канализации. Работы в первую очередь ведутся в местах возможного весеннего подтопления.

Вскрытие ливневок началось в феврале. на текущий момент очищено порядка 6 тыс. м лотково-канавочной канализации. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Всего на обслуживании управления дорожного хозяйства и благоустройства находится свыше 28 тыс. погонных метров открытых ливневок.

Также рабочие приступили к вскрытию дождеприемных колодцев. При установлении положительной температуры дорожники очистят водоперепускные трубы.

В Омске продолжается работа по вывозу снега из мест возможного подтопления. О необходимости очистки от снега и мусора канав напомнили жителям частного сектора.

На обустройство открытой ливневой канализации в частном секторе власти Омска направят 50 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021