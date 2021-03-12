Около 20% ливневой канализации очистили в Омске

Омские дорожники очистили порядка 20% городской ливневой канализации. Работы в первую очередь ведутся в местах возможного весеннего подтопления.

Вскрытие ливневок началось в феврале. на текущий момент очищено порядка 6 тыс. м лотково-канавочной канализации. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Всего на обслуживании управления дорожного хозяйства и благоустройства находится свыше 28 тыс. погонных метров открытых ливневок.

Также рабочие приступили к вскрытию дождеприемных колодцев. При установлении положительной температуры дорожники очистят водоперепускные трубы.

В Омске продолжается работа по вывозу снега из мест возможного подтопления. О необходимости очистки от снега и мусора канав напомнили жителям частного сектора.

На обустройство открытой ливневой канализации в частном секторе власти Омска направят 50 млн рублей.