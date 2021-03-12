Незаконные киоски снесут на территории Астрахани

Власти Астрахани продолжили работу по борьбе с незаконными торговыми объектами. В ближайшие полгода планируется снос порядка 50 киосков.

Демонтажу подлежат объекты, владельцы которых не имеют разрешительных документов. Некоторые ларьки мешают проезду специальной техники и препятствуют работам на коммунальных сетях. Об этом пишет «Астрахань 24».

Недавно киоски были демонтированы в проезде Воробьева. Собственникам заранее выдали предписания о необходимости ликвидации объектов самостоятельно. Когда владельцы проигнорировали требования, сотрудники администрации самостоятельно провели демонтаж. Работы будут продолжены в проезде Воробьева, на улицах Николая Островского и Генерала Епишева. Там снесут около пятидесяти объектов.