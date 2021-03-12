Стол для песочной терапии передали детсаду «Тополек» в Сахалинской области

Центр помощи людям с ограниченными возможностями передал детсаду в Корсаковском округе Сахалинской области стол для песочной терапии. Оборудование вручила председатель общественной организации Ксения Малышева.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Корсаковского горокруга, световой стол получил детсад «Тополек» в селе Чапаево. В нем воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Ксении Малышевой, в рамках гранта «Радуйся жизни» Центр помощи выиграл 700 тыс. рублей. На них было приобретено оборудование для изготовления надписей на футболках и кружках, а также четыре световых песочных стола. Два из них переданы в детсады, в том числе в Чапаево. Еще два останутся в Центре для проведения мастер-классов.

В дошкольных учреждения Корсаковского горокруга воспитываются 25 детей-инвалидов, из них 18 имеют ограниченные возможности здоровья.