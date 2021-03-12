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Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в несогласованной акции

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Депутата Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции в Москве 23 января. 12 марта его доставили в отделение полиции по Тверскому району.

Адвокат депутата Сергей Тельнов сообщил ТАСС, что его подзащитному грозит административный арест до 30 суток за организацию незаконной акции. В отношении Митрохина составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил организации акции или митинга»).

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Позднее сам депутат сообщил, что после составления протокола его отпустили.

«Мне полагается от 150 тыс. до 300 тыс. штрафа, либо от 15 до 30 суток ареста. Суд назначен на 18 марта, там будут решать», — сказал он «РИА Новости».

10 марта Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несанкционированной акции 23 января. На заседание пришел только защитник артистки.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия к представителям власти. Административные дела возбудили за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

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