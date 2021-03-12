В Белом доме рассказали о переговорах с Ираном при посредничестве ЕС

США ведут непрямые дипломатические переговоры с Ираном при посредничестве Евросоюза и ждут от Тегерана соображений в вопросе ядерной сделки. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 12 марта.

«Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других <...>. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие [соображения] от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте американской администрации.

10 марта госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил, что США могут смягчить санкции против Ирана, но только при условии, что страна вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

5 марта президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года. Санкционный режим в отношении исламской республики был введен в 1995 году администрацией президента Билла Клинтона.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

Ранее, в феврале, духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.