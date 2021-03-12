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Новый мост построят для расширения трассы между Тюменью и Тобольском

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Дорожники построят новый мост через Иртыш на трассе из Тюмени в Тобольск. Согласно изначальному плану, работы будут закончены до 2030 года.

По словам заместителя начальника тюменского филиала «Уралуправтодора» Алексея Осинцева, наиболее сложными являются последние 50 км трассы Тюмень–Тобольск. Здесь будет спроектирован капиталоемкий объект. Участок моста и подъезд к нему завершат в течение девяти лет. Однако дорожники не исключают, что строительство может начаться раньше из-за большого внимания к трассе со стороны губернатора Тюменской области. Об этом пишет портал «Наш город».

Ранее сообщалось о строительстве временных мостов взамен аварийных на трассах в Карелии. Подрядчики выполнят работы летом и осенью 2021 года.

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