В Минэнерго назвали причины подорожания бензина в начале марта

В Минэнерго РФ назвали причины, которые спровоцировали подорожание бензина в первую неделю марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое поступило в «Известия» в пятницу, 12 марта.

Отмечается, что при общей инфляции в 0,2% рост цен достиг 0,3%.

По информации Минэнерго, к причинам данного явления относятся возросший спрос на бензин, а также морозы. Кроме того, ведомство также внимательно следит за уровнем подорожания топлива, которое «не должно вызвать его дефицит ни в одном из регионов России».

Ранее в этот день стало известно, что цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум мая 2018 года. В ходе пятничных торгов стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%.

В мае 2018-го он стоил максимум 55,43 тыс. рублей за тонну.

28 января российские нефтяные компании заявили об увеличении выпуска и запасов бензина на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции.

Вице-премьер России Александр Новак 11 января заверил, что темпы роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году сохранятся в пределах инфляции.

В декабре 2020 года Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Кроме того, вице-премьер отметил, что цены на авиационный керосин по сравнению с 2019 годом снизились на 19–20%.