Жителей Омска предупредили о похолодании до -28 градусов

Синоптики предупредили жителей Омска об очередном похолодании. Температура опустится до –28 градусов из-за холодного циклона.

Согласно прогнозам, осадки в ближайшие дни не ожидаются. Погода в регионе будет морозной и солнечной. Об этом пишет ИА «Город55».

Холодная погода ожидается 13 и 14 марта. В регионе ожидается гололед с изморозью.

На следующей неделе погода будет умеренно морозной. В дневные часы температура будет незначительно ниже 0 градусов. Синоптики ожидают, что в Омске начнется оседание снега.