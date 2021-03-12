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Жительнице Приморья вынесли приговор за гибель соседки и взрыв в доме

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В Приморском крае суд вынес приговор жительнице поселка Новонежино, в квартире которой взорвался бойлер, в результате чего погибла ее соседка и были повреждены другие помещения. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в краевой прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2019 года женщина оставила в квартире неисправный электрический водонагреватель и уехала на несколько дней в Большой Камень. Из-за дефекта бойлер взорвался. Соседка фигурантки погибла, отметили в прокуратуре.

Также были повреждены квартиры и имущество 18 других жителей пятиэтажки. Общая сумма ущерба составила более 25,5 млн рублей.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности». Ее приговорили к 1 году и 3 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработка. Компенсации жильцам выплачены из краевого бюджета.

Трагедия произошла 15 октября 2019 года. Из-за взрыва между четвертым и пятым этажами обрушились потолочная плита, стена и лестничный пролет. Квартиры на верхних этажах оказались полностью разрушены. Жильцам помещений, не подлежащих восстановлению, выдали сертификаты на приобретение другого жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.

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