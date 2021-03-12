В Рио-де-Жанейро введут комендантский час из-за пандемии COVID-19

Власти бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли решение ввести комендантский час из-за распространения COVID-19 в стране. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет Globo.

Отмечается, что ограничение будет длиться неделю. Запрет коснется пребывания граждан на улице с 23:00 до 5:00 по местному времени, уличной торговли — с 8:00 до 17:30, а также заведений общепита, которые прекратят работу в 23:00.

Действие предпринятых мер начнется 13 марта.

Согласно постановлению губернатора штата Клаудиу Кастру, которое будет опубликовано вечером в пятницу, 12 марта, данное решение было принято после встречи с представителями бизнеса Бразилии.

28 января бывший глава минздрава латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта высказал мнение, согласно которому действия властей Бразилии могут привести к тому, что новая бразильская мутация SARS-CoV-2 вызовет «мегаэпидемию» в стране.

Он отметил, что в то время, как весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, в стране «всё полностью открыто», а пациентов перевозят в разные штаты, «не устанавливая кордонов для биологической безопасности».

Впервые новый штамм COVID-19 зафиксировали в Бразилии 31 декабря 2020 года. Первый случай заражения коронавирусом в стране подтвердился 26 февраля 2020 года.

По данным портала Worldometer на 12 марта, в Бразилии выявлено 11 284 269 заболевших, выздоровело более 9,9 млн пациентов. Число летальных случаев составило 273 124 человека.