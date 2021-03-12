РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину» на видеохостинге YouTube и объяснить причины их введения. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», — отметили в РКН.

В пресс-службе подчеркнули, что фильм не содержит какой-либо запрещенной информации. Действия администрации YouTube Роскомнадзор считает неприемлемыми и указывает, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, стало известно 12 марта.

При попытке открыть видео на странице видеосервиса пользователи видели сообщение, что в киноленте есть материалы, которые «могут напугать или шокировать».

Автор кинокартины Андрей Кондрашов назвал ограничение просмотра фильма актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней.

Нынешнюю блокировку Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения Крыма с Россией, количество просмотров фильма существенно возрастет.

В то же время в пресс-службе российского офиса корпорации Google заявили, что блокировка связана с тем, что год назад в нем были зафиксированы сцены насилия.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех» назвала ограничение доступа к этой кинокартине политическим давлением со стороны платформы. Она добавила, что фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и планирует вернуть регион. Москва неоднократно заявляла, что референдум состоялся с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.