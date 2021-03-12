В ДР Конго решили отложить начало вакцинации препаратом AstraZeneca

Демократическая Республика Конго (ДРК) приостанавливает начало вакцинации от COVID-19 препаратом от британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило местное издание 7sur7 со ссылкой на представителя минздрава страны.

Данное решение продлевается до окончания исследования партии вакцины, которая спровоцировала побочные эффекты в организме пациентов в ряде стран Европы.

Вакцинация препаратом от AstraZeneca в ДРК должна была стартовать 15 марта. Отмечается, что официально о приостановке использования вакцины должен заявить министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо.

Ранее в этот день, согласно документу Европейского агентства лекарственных средств (EMA), анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность было рекомендовано включить в список побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

В тот же день AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств, связанных с угрозой повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен после ее вакцин, в ответ на решение европейских стран отказаться от препарата компании.

Первыми использование вакцины приостановили власти Австрии, после того как одна из вакцинированных пациенток скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии — закупорка сосуда оторвавшимся тромбом.

После этого паузу в применении вакцины взяли такие страны, как Дания, Норвегия и Исландия. Кроме того, использование проблемной партии AstraZeneca запретили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию запретила также Италия.

Помимо этого, в этот же день нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.