Деревянный фагот доставили в музыкальную школу в Нижнем Тагиле

Музыкальная школа № 3 в Нижнем Тагиле получила по федеральной программе 22 инструмента для духового оркестра, произведенных в Великобритании и Франции, на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Это флейты, кларнеты, саксофоны, гобои, трубы, валторны, тромбоны и туба. Удалось приобрести также деревянный фагот, который редко встречается в музыкальных школах Нижнего Тагила из-за высокой стоимости. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Преподаватели отмечают, что инструменты одной фирмы позволят оркестру звучать более слаженно.

Напомним, Нижнетагильский колледж искусств в этом году получит новые музыкальные инструменты. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Культура». Также обновят музыкальное оборудование еще 27 образовательных учреждений.