Жильцы пострадавшего при пожаре дома в Южно-Сахалинске получили выплаты

В Южно-Сахалинске жители пострадавшего при пожаре дома, расположенного на Сахалинской улице, получили первые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выплаты производились прямо на месте, в специально оборудованном для этого автобусе МЧС. Люди смогли получить деньги без предъявления паспорта.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, для пострадавших предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на одного человека. При этом на семью может приходиться не более 100 тыс. рублей.

По решению региональных и городских властей собственники квартир также получат по 100 тыс. рублей на ремонт. Отдельные выплаты предусмотрены семьям с детьми, инвалидам I и II групп, ветеранам, семьям с детьми-инвалидами и неработающим пенсионерам.

Крупный пожар в доме на Сахалинской, 43 произошел вечером 11 марта. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Людей успели эвакуировать. Всего в четырехэтажном доме расположены 64 квартиры.

Прокуратура начала по факту пожара проверку.