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«Роскосмос» озвучил предположение о происхождении пролетевшего над Якутией объекта

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Ярким объектом, пролетевшим в небе над Якутией, мог быть сгорающий в атмосфере отработавший разгонный блок «Фрегат». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», — сказал представитель в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что разгонный блок был запущен в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств.

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В свою очередь, в пресс-службе минэкологии Якутии прокомментировали предположения местных жителей, которые считают, что ярким объектом могла быть сгоревшая в атмосфере ступень ракеты или метеорит.

«Отметим, что территория республики используется для приема отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз-2», запускаемых с космодрома Восточный. Как сообщают в официальных источниках, в эти дни с космодрома Восточный никаких запусков не производилось», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный запланирован на 25 марта, уточнили в ведомстве.

Российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основании данных ВВС США сделал вывод, что яркий объект мог быть разгонным блоком «Фрегат», который в 2009 году вывел на орбиту спутник «Метеор-М».

О том, что в небе над Якутией, предположительно, пролетел метеор, стало известно ранее в этот же день. Явление удалось заснять местным жителям.

По данным телеканала РЕН ТВ, видео было сделано в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Объект пролетел в небе над жилыми домами, оставляя за собой светящийся след.

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