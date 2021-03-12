Сроки таяния льда на реке определили в Оренбурге

Река Урал в Оренбурге освободится от льда с 10 по 15 апреля. Соответствующий прогноз озвучила администрация города.

По данным гидролога Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Антонины Поповой, вода поднимется в Урале на 500–600 см при норме 695 см. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». В реке Сакмара у Татарской Каргалы вода поднимется на 450–550 см. Опасной отметкой считается 870 см.

Специалисты отмечают, что в первые дни марта в регионе выпало большое количество снега, поэтому прогноз потребует уточнений. По данным за 10 марта, в окрестностях Оренбурга толщина снежного покрова составляет 26 см. Это ниже нормы, но больше прошлогодних значений.

В районе Оренбурга почва промерзла на 123 см. Это больше прошлогодних значений в пять раз.