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В Греции выявили более 2,3 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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В Греции за сутки выявили 2357 новых случаев заболевания COVID-19. Это следует из данных сайта Worldometer на пятницу, 12 марта.

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Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 217 018. Всего в стране скончались 6986 человек с подтвержденным COVID-19, передает RT.

Ранее, 9 марта, министр туризма страны Харис Теохарис сообщил, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России, сообщает телеканал «360».

Греция намерена принимать путешественников также из Украины, Белоруссии и стран Евросоюза.

6 марта власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 марта.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса.

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