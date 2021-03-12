Самолет не смог приземлиться в Пскове из-за непогоды

Самолет, осуществлявший авиарейс между Минеральными Водами и Псковом, в связи с неблагоприятными погодными условиями не смог приземлиться в псковском аэропорту и был направлен на запасной аэродром в Пулково. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

«Самолет, который с задержкой вылетел из Минеральных Вод, не смог приземлиться в псковском аэропорту из-за погодных условий: сильного бокового ветра порывами до 23 м/с, метели и плохой видимости. Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково», — говорится в заявлении на официальном Telegram-канале Псковской области.