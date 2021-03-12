Программу развития предпринимательства разработают в Красноярском крае

В Красноярском крае разработают программу развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующее поручение губернатор Александр Усс дал региональному правительству.

«Для поддержки предпринимателей в крае делается многое. В частности, применяются разного рода меры управленческого и финансового стимулирования, появляются новые институты федерального и краевого уровня, но в то же время эффекта, который мы бы считали идеальным, пока нет. Есть над чем работать», — цитирует Усса ИА KrasnoyarskMedia.

Глава края заявил о необходимости рассмотрения нынешней ситуации в сфере бизнеса, на основе которой будут сформулированы новые импульсы по развитию предпринимательства на ближайшую перспективу.

В прошлом году в дополнение к федеральным инициативам в крае приняли ряд собственных мер поддержки для предприятий и бизнесменов, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Из регионального бюджета на эти цели выделили 4,5 млрд рублей, помощь была оказана 35 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Сейчас в Красноярском крае идет работа над очередным пакетом региональных мер поддержки.

Ранее в марте «Известия» сообщали о том, что объединение «Опора России» сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства (МСП). В предложения вошли такие меры, как законодательное ограничение темпа роста тарифов и платежей, повышение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей, предоставление самозанятым права сдавать в аренду апартаменты и др.