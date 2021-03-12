Свыше 50 км велосипедных дорожек обустроят в Липецке

Власти Липецка планируют обустроить порядка 50,5 км велосипедных дорожек. Транспортная сеть пройдет через старые и новые микрорайоны.

На текущий момент протяженность велодорожек составляет 9,2 км. Они проходят через основные общественные пространства Липецка — Центральный пляж, Нижний парк и бульвар Сорокина. Однако все велодорожки не соединяются между собой. Предполагаются, что полноценная сеть велодорожек позволит соединить различные районы города без помехи для пешеходов.

Дорожки пройдут по площадям Героев и Победы, набережной, району НЛМК и разным микрорайонам. Об этом сообщает LipetskMedia. Пока власти не готовы говорить о сроках появления велокольца. Весной 2021 года реконструкция пройдет на улице 50 лет НЛМК. Помимо велодорожек, там обустроят тротуары и заездные карманы для автобусов.

Мэрия планирует организовать велодорожку в микрорайоне Европейский. Для создания велосипедного кольцевого маршрута подготовлена рабочая группа и были проработаны стандарты проектирования.