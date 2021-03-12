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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице

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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Данные следуют из прогностической карты, которая опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 14 марта до 12:00.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данное решение связано с интенсивностью ветра, порывы которого достигают от 15 до 17 м/с. На улицах столицы также наблюдается гололед.

11 марта стало известно, что в ближайшие выходные в столице произойдет резкое потепление с осадками и усилением ветра. Согласно информации, если в пятницу, 12 марта, показания термометров будут на восемь градусов отставать от нормы, то уже в воскресенье, 14 марта, температура будет на четыре значения выше. В начале следующей недели, 15 и 16 марта, температура воздуха будет от –4 до +4 градусов, ветер южный 5–10 м/с.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу, 13 марта, столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. К воскресенью, 14 марта, потеплеет до +3 градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.

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