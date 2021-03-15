Бензин вновь подорожал. Пока что рост цены не вышел за прогнозный коридор, который обозначен на этот год, но он уже успел испугать участников рынка своей динамикой. Одним из наиболее разумных решений в данной ситуации станет небольшая корректировка в области налогов.

Бензин в России очень дешевый. В рейтинге GlobalPetrolPrices из 167 стран и регионов РФ занимает 26-е место. На другом конце рейтинга находятся Гонконг и два европейских нефтегазовых гиганта — Нидерланды и Норвегия. Бензин там стоит в 3,5–4 раза дороже, чем в России. Притом у нас в стране его цена всего на 16% выше, чем в Саудовской Аравии, на 27% ниже, чем в США. А эти два государства также входят в тройку крупнейших нефтепроизводителей.

Конечно, можно возразить, что в рейтинге речь идет о цене в долларах, а благосостояние населения отличается от страны к стране. Поэтому недостаточно указать, что в России бензин стоит всего 65 центов. Справедливо было бы оценить, сколько литров топлива в национальной валюте можно купить на среднюю зарплату. В конце концов, наши автомобилисты получают ее не в долларах, а в рублях. И это будет абсолютно справедливое замечание.

Но почему-то аналогичные размышления не уберегают простых потребителей от шуток над дорожающим бензином на фоне то падающих, то взлетающих цен на нефть. Ведь, как правило, получающий зарплату в рублях автомобилист радостно шутит, уравнивая нефть в долларах с бензином в рублях. Однако стоит вспомнить о том, что смех — это защитная реакция. А на резкое подорожание моторных топлив население традиционно реагирует остро. И это тем более понятно на фоне того, что 2020-й подкосил наметившееся восстановление реальных денежных доходов населения, которые снизились еще в ходе нефтяного кризиса 2014–2016 годов.

В данный момент, по мнению Минэнерго, рост цен на бензин в основном связан с увеличившимся на фоне заморозков спросом. Кроме того, сыграл свою роль сезонный фактор. Очевидно, что увеличение цен на стелах автозаправочных станций, как правило, предваряется ростом оптовых цен. Здесь мы можем обратиться к биржевым котировкам. Наиболее знаковыми среди них являются котировки Аи-92, так как это самая массовая марка на российском рынке.

В пятницу, 12 марта, Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднимался до 55,75 тыс. рублей за т (примерно 41,8 рубля за 1 л). Это немного выше уровня, который 92-й достигал в момент ценового кризиса 2018 года (55 тыс. рублей за 1 т). Неприятный для рынка рекорд. Летом прошлого года уже наблюдался небольшой, но тревожный рост цен. Но тогда котировки едва достигали 51,5 тыс. рублей за 1 т. Стоит, правда, посмотреть на итоговые данные СПбМТСБ за 12 марта по средневзвешенным ценам на Аи-92 в целом по России — там мы увидим показатель в 54,57 тыс. рублей за 1 т.

Сам по себе рекордный рост биржевых котировок хоть и служит тревожным сигналом, но он пока не говорит о ценовом кризисе. Хотя бы по той причине, что розничные цены с 2018 года увеличились. Кроме того, резкий рост спроса, о котором говорит Минэнерго, — это проблема, с которой научились легко справляться. Но в данном случае она стала лишь толчком, который вскрыл другую, более серьезную проблему — неоптимизированность налоговой системы.

Сборы занимают доминирующую долю розничной цены на бензин и дизельное топливо. Они же влияют на себестоимость и оптовые цены. Всё в том же 2018 году были приняты параметры нового налогового маневра. Если предыдущие маневры обеспечили налоговый фундамент для глубокой модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов, то новая реформа ставила более глобальную цель — сделать российский бюджет нечувствительным к колебаниям на внешних рынках нефти и газа. Маневр предполагал постепенное увеличение налога на добычу полезных ископаемых и обнуление экспортных пошлин. Это создавало понятную проблему для российской нефтепереработки. Для того чтобы избежать возможного кризиса, было предложено использовать отрицательный акциз и демпфирующую надбавку. Фактически предполагалось собрать с нефтяников налоги, а потом часть этих средств вернуть в соответствии с заложенными в защитных механизмах параметрами.

Демпфирующая надбавка должна была обеспечить привлекательность внутреннего рынка по сравнению с экспортными поставками. Чтобы подсчитать конкретный размер возмещения, в механизме учитывается условная цена. То есть эта цена не имела прямого отношения к реальному положению на российском рынке. Так, в начале 2021 года она была проиндексирована на 5% для бензинов и составила 56,3 тыс. рублей за 1 т. Для сравнения, бензин на российском рынке подорожал всего на 2,5%.

В текущих условиях демпфирующий механизм оказался не способен в полной мере выполнять свои задачи — наполнение внутреннего рынка и сохранение рентабельности российской нефтепереработки. По всей видимости, этот факт признали и представители финансово-экономического блока, так как параметры демпфера решено было скорректировать. Хотя совсем недавно они отрицали такую возможность. В итоге из собираемых с нефтяников налогов им будет возвращаться большая сумма. В идеале, конечно, стоило бы отрегулировать систему таким образом, чтобы не приходилось заниматься подобного рода перекладыванием. Но имеем то, что имеем.

Интересно, что укрепление нацвалюты позволило бы автоматически снизить налоговое давление на российскую нефтепереработку. Размер ряда сборов зависит от рублевой цены на нефть. Но вокруг вопроса об укреплении рубля было сломано еще больше копий, чем вокруг условной цены в формуле демпфирующей надбавки. Поэтому просто заметим, что предложенные меры по более адекватной по отношению к реальной рыночной ситуации корректировке параметров демпфера должны оказать положительный результат на рынок моторных топлив и сохранить рост цен в пределах годового инфляционного коридора.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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