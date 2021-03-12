Спектакль-променад готовят для пассажиров трамвая в Казани

Казанский театр юного зрителя готовит спектакль-променад, который предназначен для пассажиров трамвая № 5. Постановочная группа познакомилась с водителем и изучила маршрут.

Режиссером спектакля «Ночной трамвай» стал главный режиссер театра Радион Букаев, передает Inkazan.ru. Сейчас ведется запись голосов артистов. Пассажирам будут выдавать наушники, а пейзаж за окном станет декорацией к постановке.

Ранее в Казани ввели новую схему движения некоторых маршрутов троллейбусов и автобусов. Изменения связаны со строительством станции «100-летие ТАССР» второй линии метрополитена.