Навального доставили в колонию во Владимирской области

Блогера Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в ИК-2 в Покрове. Об этом 12 марта рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Навального перевели из СИЗО «Кольчугино», где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание», — заявил собеседник агентства.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, все вновь прибывшие осужденные перед зачислением в отряд в колонии проходят карантин, в ходе него у заключенного берут медицинские анализы и фиксируют все особенности тела человека, в том числе наличие травм, шрамов и татуировок. Согласно законодательству, карантин может длиться до 15 суток.

Ранее в этот же день адвокат блогера Вадим Кобзев сообщил, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном для защиты направлении.

25 февраля сообщалось, что блогера этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». В исправительной колонии он должен провести 2,5 года.

28 февраля стало известно, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

2 февраля Симоновский суд столицы заменил блогеру условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Причиной стали неоднократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным.

17 февраля Европейский суд по правам человека в качестве обеспечительной меры призвал Россию немедленному освобождению Навального из-под стражи. В Минюсте России, в свою очередь, исключили возможность его освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.